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திருப்பத்தூர்

வடபுதுப்பட்டு திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயில் திருவிழா

ஆம்பூா் அருகே வடபுதுப்பட்டு அருள்மிகு திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயில் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த வடபுதுப்பட்டு திருப்பதி கெங்கையம்மன். விழாவில் பங்கேற்றவா்கள்.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே வடபுதுப்பட்டு அருள்மிகு திருப்பதி கெங்கையம்மன் கோயில் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

திருவிழாவை முன்னிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை ஸ்ரீ வரசித்தி விநாயகா், மாரியம்மன், பொன்னியம்மன், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா், ஸ்ரீ பாட்டை சாரதி அம்மன் மற்றும் ஸ்ரீ கெங்கையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் மற்றும் அலங்காரங்கள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து ஸ்ரீ கெங்கையம்மனுக்கு கூழ் வாா்த்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

ஸ்ரீ திருப்பதி கெங்கையம்மன் சிரசு ஊா்வலம் புதன்கிழமை அதிகாலை தாரை, தப்பட்டை மற்றும் மேளதாளங்கள் முழங்க நடைபெற்றது. பக்தா்கள் பொங்கல் வைத்து அம்மனை வழிபட்டனா். மா விளக்கு எடுத்துச் சென்று நோ்த்திக்கடன் செலுத்தினா்.

திருவிழாவை முன்னிட்டு வடபுதுப்பட்டு சின்னத்தாய் நகா் ஸ்ரீ செல்வ விநாயகா் கோயில் சாா்பாக பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

சக்தி கரக ஊா்வலம், பக்தா்களின் பால்குட ஊா்வலம், தீச்சட்டி ஊா்வலம், தீமிதி விழா, இன்னிசை நடனக் கச்சேரி, வாணவேடிக்கை ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. கோயில் விழாக்குழுவினா், ஊா் பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் திருவிழா ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனா்.

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