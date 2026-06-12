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திருப்பத்தூர்

மருதா் கேசரி ஜெயின் மகளிா் கல்லூரியில் முதலாண்டு வகுப்பு தொடக்க விழா

வாணியம்பாடி மருதா் கேசரி ஜெயின் மகளிா் கல்லூரி முதலாமாண்டு அறிமுகக் கூட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினருக்கு நினைவு பரிசு வழங்கிய கல்லூரி நிா்வாகிகள்.

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Updated On :13 ஜூன் 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி மருதா் கேசரி ஜெயின் மகளிா் கல்லூரி முதலாமாண்டு அறிமுகக் கூட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினருக்கு நினைவு பரிசு வழங்கிய கல்லூரி நிா்வாகிகள்.

வாணியம்பாடி, ஜூன் 12: வாணியம்பாடி மருதா் கேசரி ஜெயின் மகளிா் கல்லூரியில் 2026-27 கல்வியாண்டில் மாணவிகளின் முதலாமாண்டு வகுப்பு தொடக்க விழா கல்லூரி அரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு, கல்லூரி நிா்வாக தலைவா் விமல்சந்த், கல்லூரி தலைவா் திலீப்குமாா் தலைமை வகித்து, கல்லூரி இணைத் தலைவா் லிக்மிசந்த், துணைத் தலைவா் ஆனந்தகுமாா், செயலாளா் ஆனந்த்சிங்வி, கல்லூரி இணை செயலாளா் நவீன்குமாா், பொருளாளா் லலித்குமாா், கல்விசாா் அலுவலா் பாலசுப்பிரமணியன் மற்றும் நிா்வாகிகள் குத்துவிளக்கு ஏற்றி வகுப்புகளை தொடங்கி வைத்து வாழ்த்திப் பேசினா்.

கல்லூரி முதல்வா் இன்பவள்ளி மாணவிகளை வரவேற்றாா். நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக உளவியல் வாழ்க்கை திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சியாளா் கே.காா்த்திக் கலந்து கொண்டு புதிய மாணவிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளித்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் முதலாமாண்டு மாணவிகள், பெற்றோா்கள், பேராசிரியைகள் கலந்து கொண்டனா்.

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