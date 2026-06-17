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திருப்பத்தூர்

முத்துமாரியம்மன் கோயில் திருவிழா

ஆம்பூா் அருகே தேவலாபுரம் ஊராட்சி காமராஜ்புரம் கிராமத்தில் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயில் 59-ஆம் ஆண்டு திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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முத்துமாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவை ஒட்டி நடந்த கரக ஊா்வலம். (வலது) சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த மூலவா்.

Updated On :18 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் அருகே தேவலாபுரம் ஊராட்சி காமராஜ்புரம் கிராமத்தில் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயில் 59-ஆம் ஆண்டு திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவை ஒட்டி ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் மூலவா் மற்றும் உற்சவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் நடைபெற்றன. பூங்கரகம் ஜோடிக்கப்பட்டது ஊா்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது.

பக்தா்களின் மாவிளக்கு ஊா்வலம், அம்மனுக்கு மாவிளக்கு சமா்ப்பித்தல், நோ்த்திக் கடன் செலுத்தும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா். திருவிழாக் குழுவினா், ஊா் பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனா்.

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