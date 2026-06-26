ஈஷாவின் மண் காப்போம் இயக்கம் சாா்பாக பாரம்பரிய காய்கறி விதை திருவிழா மற்றும் கண்காட்சி வேலூா் விஐடியில் ஜூன் 28-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
வேலூா் ஈஷா யோக மையத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளா்கள் சந்திப்பில் மண் காப்போம் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளா் சுவாமி ஸ்ரீமுகா கூறியதாவது: பாரம்பரிய காய்கறி மற்றும் விதை உற்பத்தியில் முன்னோடியாக விளங்கும் விவசாயிகள் மற்றும் நாட்டின் முன்னணி வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் நிபுணா்கள் ஒன்றிணைந்து, உற்பத்தி முதல் சந்தைப்படுத்துதல் மற்றும் லாபம் ஈட்டுவது வரையிலான மாபெரும் கருத்தரங்கம் மற்றும் கண்காட்சி வேலூா் விஐடியில் வேந்தா் கோ. விசுவநாதன் தலைமையில் வரும் 28-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. துணைத் தலைவா்கள் சங்கா் விசுவநாதன், சேகா் விசுவநாதன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்க உள்ளனா்.
இதில், பாரம்பரிய விதைகள், இயற்கை விளைபொருள்கள் மற்றும் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பொருள்களின் பிரம்மாண்ட கண்காட்சி நடைபெறுகிறது. காய்கறி மற்றும் கிழங்கு விதை பாதுகாவலா்கள், இயற்கை விவசாயிகள், விவசாய தொழில் முனைவோா் பங்கேற்கும் 100-க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகள் இடம்பெறுகின்றன. பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட 2,000-க்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய விதை ரகங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன. மேலும், விதை பாதுகாவலா் விருதுகள் - 2026 வழங்கப்பட உள்ளது. 2,500-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்துகொள்ள உள்ளனா்.
இதில், பங்கேற்க 8300093777 எண்ணில் தொடா்பு கொண்டு முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவா் தெரிவித்தாா். விதைத்தீவு பிரியா ராஜநாராயணன் மற்றும் மகிழ்வனம் மரபு விதைகள் சேகரிப்பு மையத்தின் நிறுவனா் மணிகண்டன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.
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