தமிழ்நாடு ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி திருப்பத்தூா் வட்டாரம் சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் திருப்பத்தூா் சாா்-ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
2026-2027-ஆம் கல்வி ஆண்டு நடைபெறும் மலை சுழற்சி மாறுதலை ரத்து செய்யக்கோரியும், அரசாணை 243யை மாநில முன்னுரிமையின் படி மாறுதல் வழங்கிய பிறகு வட்டார முன்னுரிமை படி மலை ஏற்றம் செய்யப்படுவதை ரத்து செய்யக்கோரியும் இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு வட்டார செயலாளா் ரமேஷ் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் வட்டார செயலாளா் சாந்தகுமாா் முன்னிலை வகித்தாா். திருப்பதி வரவேற்றாா். மாவட்ட செயலாளா் திருநாவுக்கரசு, மாநில செயலாளா் ஞானசேகரன் ஆகியோா் ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினா்.
மாவட்ட தலைவா் வி.எஸ்.பாபு, அறிவழகன், சிவகுமாா் ஆகியோா் கோரிக்கையை வலியுறுத்திப் பேசினா். மேலும், புதன்கிழமை (ஜூலை 1) ஆசிரியா் கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்துவது என தீா்மானம் செய்யப்பட்டது.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமானோா் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனா். டாலி மொ்சி நன்றி கூறினாா்.
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