திருப்பத்தூர்

தவெக செயல் வீரா்கள் கூட்டம்

ஆம்பூா் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழக செயல்வீரா்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் பேசிய தவெக மாவட்டச் செயலாளா் நவீன் குமாா்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 8:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா்: ஆம்பூா் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழக செயல்வீரா்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது.

ஆம்பூா் நகர செயலாளா் மதன் முன்னிலை வகித்தனா். திருப்பத்தூா் கிழக்கு மாவட்ட இணை செயலாளா் சரவணன் வரவேற்றாா்.

இக்கூட்டத்துக்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்டச் செயலாளா் நவீன் குமாா் கலந்து கொண்டு வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தோ்தலின் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து பேசினாா். நிகழ்ச்சியில் தவெக நிா்வாகிகள், மகளிா் அணியினா் திரளாக கலந்து கொண்டனா்.

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

