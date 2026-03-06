Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
திருப்பத்தூர்

ஸ்ரீ நாமமலை சுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் கட்ட அடிக்கல்

ஸ்ரீ நாமமலை சுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் கட்ட அடிக்கல்

News image
ஸ்ரீ நாமமலை சுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் அடிக்கல் நாட்டும் விழாவில் பங்கேற்றவா்கள்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 7:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆம்பூா் கம்பிக்கொல்லை ஸ்ரீ நாமமலை மீது வள்ளி தெய்வானை சமேத சிவசுப்ரமணிய சுவாமி கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டும் விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவை முன்னிட்டு சிறப்பு ஹோமம் நடத்தப்பட்டது. ஆம்பூரில் உள்ள கோயில்களில் இருந்து பூஜை செய்யப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்ட செங்கற்கள் கொண்டு கோயில் கட்ட அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. திருப்பணிக் குழுவினா் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனா். ஆம்பூரின் பல்வேறு திருக்கோயில்களின் திருப்பணிக் குழுவினா், முருக பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

சந்திர கிரகணம்: இன்று தேவஸ்தான கோயில்கள் மூடல்

சந்திர கிரகணம்: இன்று தேவஸ்தான கோயில்கள் மூடல்

வெள்ளக்கோவில் ஸ்ரீ வீரக்குமார சுவாமி கோயில் தோ்த் திருவிழா

வெள்ளக்கோவில் ஸ்ரீ வீரக்குமார சுவாமி கோயில் தோ்த் திருவிழா

காக்கையாடி கோயிலில் தைப்பூச பெருவிழா

காக்கையாடி கோயிலில் தைப்பூச பெருவிழா

கொந்தகை தெய்வநாயகப் பெருமாள் கோயில் குடமுழுக்கு: திரளன பக்தா்கள் பங்கேற்பு

கொந்தகை தெய்வநாயகப் பெருமாள் கோயில் குடமுழுக்கு: திரளன பக்தா்கள் பங்கேற்பு

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு