திருப்பத்தூர்

ஜோலாா்பேட்டையில் அதிமுக பிரசாரம் தொடக்கம்

Updated On :27 மார்ச் 2026, 12:37 am

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜோலாா்பேட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் கே.சி. வீரமணி தனது முதல் பிரசாரத்தை வியாழக்கிழமை தொடங்கினாா்.

தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி தோ்தல் நடைப்பெற இருக்கிறது.

அதையடுத்து அதிமுக தலைமையில் பாஜக, பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகளை கொண்டு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி போட்டியிடுகிறது.

அதிமுக சாா்பில் ஜோலாா்பேட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதியில் வேட்பாளராக முன்னாள் அமைச்சா் கே.சி. வீரமணி அறிவிக்கப்பட்டதை தொடா்ந்து வியாழக்கிழமை ஜோலாா்பேட்டை நகர பகுதியில் கூட்டணி கட்சி பொறுப்பாளா்களோடு பிரசாரத்தை தொடங்கினாா்.

பிரசாரத்தின் போது முன்னாள் அமைச்சா் கே.சி. வீரமணி பேசியது:

திருப்பத்தூா் மாவடத்தில் ஜோலாா்பேட்டை, வாணியம்பாடி, ஆம்பூா் ஆகிய மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் அதிமுகவும்,திருப்பத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணி கட்சியான அமமுக கட்சியின் வேட்பாளரும் தோ்தலில் போட்டியிடுகின்றனா்.

எனவே நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணியை வெற்றி பெற வைப்போம். மேலும்,திருப்பத்தூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி கூட்டணி கட்சிக்கு தர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

எனவே நான்கு தொகுதிகளிலும் அதிமுக தான் போட்டியிடுகிறது. அதில் எம்ஜிஆா் மற்றும் அம்மா போட்டியிடுகிறாா்கள் என்ற எண்ணத்தோடு பணியாற்றி வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்றாா்.

பிரசாரத்தின் போது வாணியம்பாடி எம்எல்ஏ செந்தில் குமாா், அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சியை சோ்ந்த நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

ஜோலார்பேட்டையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி. வீரமணி பிரசாரம்!

ஜோலார்பேட்டையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி. வீரமணி பிரசாரம்!

ஊரு விட்டு ஊரு வந்து...

ஊரு விட்டு ஊரு வந்து...

முதல்வா் சொல்லும் தொகுதியில் போட்டியிடுவேன்: ஓ.பன்னீா்செல்வம்

முதல்வா் சொல்லும் தொகுதியில் போட்டியிடுவேன்: ஓ.பன்னீா்செல்வம்

பவானி தொகுதியில் மாா்ச் 8-ல் அதிமுக பரப்புரைக் கூட்டம்

பவானி தொகுதியில் மாா்ச் 8-ல் அதிமுக பரப்புரைக் கூட்டம்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
18 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
25 மார்ச் 2026
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
25 மார்ச் 2026