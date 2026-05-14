திருப்பத்தூா் மாவட்ட காவல் துறை சாா்பில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தும் பணி நடைபெற்றது.
மாவட்ட எஸ்.பி வி.சியாமளா தேவி உத்தரவின்பேரில் கந்திலி நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட கரியம்பட்டி, கெஜல்நாயக்கன்பட்டி,கசிநாயக்கன்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெளிமாநில மதுபானங்கள், கள்ளச் சாராயம், இயற்கை கனிமங்கள் உள்ளிட்ட சட்டவிரோத கடத்தல்களை தடுக்கவும், வாகனங்களை கண்காணிக்கவும், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அருகில் உள்ள பகுதிகளை கண்காணிக்கும் வகையிலும், கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு உள்ளன.
இந்த கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் 24 மணி நேரமும் வாகனங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் கண்காணிக்கப்பட்டு, சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவோா் மீது கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
சென்னை கோட்ட 26 ரயில் நிலையங்களில் 923 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தம்
சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் 223 கேமராக்கள் பொருத்தும் பணி தீவிரம்
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 154 கேமராக்கள் கண்காணிப்பில் வாக்கு எண்ணும் மையம்
தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்பு
விடியோக்கள்
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு