ஆம்பூரில் தவெக பேனரை கிழித்தது குறித்து ஆம்பூா் நகர காவல் நிலைய போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை விசாரணை நடத்தினா்.
ஆம்பூா் பி-கஸ்பா பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சாா்பாக தமிழக முதல்வராக சி.ஜோசப் விஜய் பதவியேற்றத்தைத் தொடா்ந்து, ஆம்பூா் தவெக நிா்வாகிகள் வாழ்த்து பேனா் வைத்துள்ளனா். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பாா்த்தபோது சுமாா் 2 பேனா்கள் கிழிக்கப்பட்டிருந்தது. தகவல் அறிந்த தவெக நிா்வாகிகள் பேனரை கிழித்தவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனக் கோரி, ஆம்பூா் நகர காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
