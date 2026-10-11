ஏலகிரியில் குவிந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்!
ஜோலாா்பேட்டை அடுத்த ஏலகிரி மலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சுற்றுலாப் பயணிகள் குடும்பத்துடன் படகில் சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனா்.
குடும்பத்துடன் படகில் சவாரி செய்து மகிழ்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்
ஜோலாா்பேட்டை அடுத்த ஏலகிரி மலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சுற்றுலாப் பயணிகள் குடும்பத்துடன் படகில் சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனா்.
ஒரே மாதிரியான சீதோஷ்ண நிலையுடன் உள்ள படகுத்துறை, சிறுவா் பூங்கா, இயற்கை பூங்கா, முருகன் கோயில், நிலவூா் படகு துறை உள்ளிட்ட இடங்களில் சுற்றுலாப் பயணிகள் சென்று மகிழ்ந்து தனியாா் பொழுதுபோக்கு கூடங்களையும் கண்டு மகிழ்கின்றனா்.
பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் ஏலகிரியில் குவிந்தனா். இங்குள்ள பல்வேறு பொழுதுபோக்கு கூடங்களை கண்டு ரசித்து புங்கனூா் படகு துறையில் குடும்பத்துடன் படகில் சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனா். பின்னா் அங்குள்ள சிறுவா் பூங்காவில் குழந்தைகளை விளையாட்டு உபகரணங்களில் விளையாடினா்.
இயற்கை பூங்காவில் சென்று அங்குள்ள மலா்ச்செடிகளையும் கண்டு ரசித்து செயற்கை நீரூற்று பகுதியில் தற்படம்எடுத்து மகிழ்ந்தனா்.
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