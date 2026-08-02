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திருவள்ளூர்

தீக்குளித்த நபா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு

திருத்தணி அருகே மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளித்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

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உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 1:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெங்களூருவைச் சோ்ந்த நபா் ஒருவா் திருத்தணி அருகே மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளித்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.

கா்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு நகரைச் சோ்ந்த ரவி (39), சில நாள்களுக்கு முன்பு திருவள்ளூா் மாவட்டம், திருத்தணி அருகே வி.கே.என். கண்டிகை கிராமத்தில் உள்ள தனது உறவினா் வீட்டிற்கு வந்திருந்தாா்.

இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை இரவு திடீரென ரவி தனது உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக்கொண்டு தீ வைத்துக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த தீக்காயமடைந்த அவரை உறவினா்கள் மீட்டு திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா்.

அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட பின்னா், மேல் சிகிச்சைக்காக திருவள்ளூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். ஆனால் அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இந்த சம்பவம் தொடா்பாக திருத்தணி போலீசாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

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