கோமாரி நோய் காற்றில் பரவும் தன்மை கொண்டதால் அனைத்து கால்நடைகளுக்கும் கட்டாயம் தடுப்பூசி போட வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சியா் கவிதா தெவித்தாா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டம், பொன்னேரி வட்டத்தில் உள்ள ஆவூா் கிராமத்தில் கோமாரி நோய் தடுப்பூசி போடும் முகாமினை ஆட்சியா் கவிதா. பொன்னேரி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ரவியுடன் ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா்.
இதனை தொடா்ந்து செய்தியாளா்களிடம் ஆட்சியா் கூறியது: திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 2.78 லட்சம் கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசிகள் போடப்பட உள்ளன.
கோமாரி நோய் காற்றில் பரவும் பாதிப்பு உள்ளதால் கால்நடைகளுக்கு கட்டாயம் தடுப்பூசி போடப்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டாா்.
அனைத்து கிராமப்புறங்களுக்கும் நடமாடும் மருத்துவா்கள் குழு அட்டவணை அமைத்து சுழற்சி முறையில் சென்று வருகின்றனா்.
பொன்னேரி நகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பை கழிவுகள் சுத்திகரிக்கப்படாமல் ஆரணி ஆற்றில் கொட்டுவது தொடா்பான புகாா் குறித்து ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சாலைகளில் கால்நடைகளை விட்டு விடுவது தொடா்பாக உரிமையாளா்களுக்கு போதிய விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என கூறினாா்.
ஏரியிலிருந்து அதிக அளவில் மண் அள்ளப்படுவதாகவும், சட்ட விரோதமாக மணல் கடத்தும் கும்பல் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முறையிட்டனா். அவா்களிடம் அதிகாரிகளைக் கொண்டு ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக ஆட்சியா் உறுதியளித்தாா்.
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