மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல் போராட்டம்

மாற்றுத்திறனாளிகளின் வேலைவாய்ப்பை பறிக்கும் விபிஜி ராம்ஜி திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி புதன்கிழமை தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தினா் மறியலில் ஈடுபட்டதால் அரைமணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
திருவள்ளூா் அருகே தாமரைபாக்கம் கூட்டுச்சாலையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அந்த சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவா் பி.நடேசன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட செயலாளா் என்.கீதா, பொருளாளா் வி.நித்தியானந்தம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மேலும் மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் எஸ்.செந்தில்குமாா், எஸ்.தேவேந்திரன், மாவட்ட துணைச் செயலாளா் வி.ரவிக்குமாா், மாவட்ட குழு உறுப்பினா்கள் ரகுபதி, கே.வெங்கடேசன், கே.வனராணி, ஏ.சண்முகம், எம்.சுனில்குமாா், இ.பழனி ஆகியோா் பேசினா். இதில் விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளா் ஜி.சம்பத் சாலை மறியல் போராட்டத்தை தொடக்கி வைத்தாா்.
அப்போது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தை ரத்து செய்து, விபிஜி ராம்ஜி திட்டமாக ஜூலை 1 முதல் மத்திய அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது. இந்த நாளை இந்திய நாட்டின் கருப்பு நாளாக கருதி, கருப்பு பட்டை அணிந்து, விபிஜி ராம்ஜி திட்ட நகலை எரித்ததோடு சாலை மறியலிலும் ஈடுபட்டனா். பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸாா் 24 பெண்கள் உள்பட 70 பேரை கைது செய்து தனியாா் திருமண அரங்கில் அடைத்து வைத்தனா். இந்த போராட்டம் காரணமாக தாமரைபாக்கம் கூட்டுச் சாலையில் அரைமணிநேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
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