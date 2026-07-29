திருவள்ளூா் அருகே பைக் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
திருவள்ளூா் அருகே புதுக்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சுப்பிரமணி மகன் சதீஷ்குமாா் (29). இவரது மனைவி எழிலரசி. இந்த நிலையில் சதீஷ்குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை தனது சொந்த வேலையாக சோழவரம் சென்றுவிட்டு, அங்கிருந்து தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது, பெரியபாளையம் கடந்து வந்தபோது அந்த வழியாக வேகமாக வந்த லாரி இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் பலத்த காயம் அடைந்து சம்பவம் இடத்திலேயே அவா் உயிரிழந்தாா்.
இது குறித்து அவரது மனைவி எழிலரசி பெரியபாளையம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் லாரி ஓட்டுநா் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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