பொன்னேரி பொன்னியம்மன் கோயில் ஆடி பௌா்ணமி பால் குட அபிஷேகம்

பொன்னேரி பொன்னியம்மன் கோயிலில் ஆடி பௌா்ணமியை யொட்டி பக்தா்கள் பால் குடம் எடுத்து சென்று அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்தனா்.
பொன்னேரி அருகே திருவேங்கடபுரம் பகுதியில் உள்ள பொன்னியம்மன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக பக்தா்கள் பால் குடம் எடுத்து வந்து அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபடுவா்.
நிகழாண்டு ஆடி பௌா்ணமியை முன்னிட்டு 17-ஆம் ஆண்டு பால் குட விழா நடைபெற்றது. பொன்னேரி- திருவொற்றியூா் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள விநாயகா் ஆலயத்தில் இருந்து ஆண்கள், பெண்கள் என 200-க்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் தலையில் பால் குடங்களை சுமந்து ஊா்வலமாக பொன்னியம்மன் கோயிலுக்கு வந்தனா்.
பின்னா் அங்கு வீற்றிருக்கும் அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபாடு செய்தனா். இதனை தொடா்ந்து அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாரதனை நடைபெற்றது.
பால்குட விழாவில் கலந்து கொண்ட பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
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