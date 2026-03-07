கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த அயநெல்லூா் ஊராட்சியில் செங்கல்சூளையில் அடிப்படை வசதிகள் இன்றி கொத்தடிமையாக இருந்த 78 பேரை வருவாய்த் துறையினா் சனிக்கிழமை மீட்டனா்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த அயநல்லூா் ஊராட்சியில் கும்மிடிப்பூண்டியைச் சோ்ந்த குப்பன் என்பவருக்குச் சொந்தமான செங்கல் சூளை இயங்கி வந்தது. இந்த செங்கல் சூளையில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லை எனக் கூறி, அதில் பணியாற்றும் பிகாரைச் சோ்ந்த சிலா் பொன்னேரி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு தொலைபேசி மூலம் புகாா் தெரிவித்துள்ளனா்.
இந்த நிலையில், பொன்னேரி கோட்டாட்சியா் கும்மிடிப்பூண்டி வட்டாட்சியா் சுரேஷ்குமாருக்கு உத்தரவிட்டதன் பேரில், வருவாய்த் துறையினா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று செங்கல் சூளையில் இருந்த 22 குடும்பங்களைச் சோ்ந்த 78 பேரை மீட்டு, ரெட்டம்பேடு அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் தங்க வைத்துள்ளனா். அவா்களுக்குத் தேவையான உணவு, குடிநீரும் வழங்கப்பட்டது.
மேலும், இது தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் உத்தரவின்பேரில், அவா்களுக்கு கருணைத் தொகை மற்றும் சொந்த ஊருக்குச் செல்ல வாகனத்தை ஏற்பாடு செய்யும் பணியில் வருவாய் துறையினா் இறங்கியுள்ளனா். இந்த சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து, செங்கல் சூளைகளில் பணிபுரிபவா்களுக்கு உரிய அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்படுகிா என வருவாய்த் துறையினா் தொடா் ஆய்வு நடத்தவும் சமூக ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
டிரெண்டிங்
நெல்லையில் 2-ஆவது நாளாக வருவாய்த் துறையினா் சாலை மறியல்: 120 போ் கைது
இறச்சகுளம் வாக்குப்பதிவு மையத்தில் ஆட்சியா் ஆய்வு
வாக்குச்சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
அரியலூரில் அடிப்படை வசதியின்றி ஆதாா் சேவை மையங்கள்! பொதுமக்கள் அவதி!
வீடியோக்கள்
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...