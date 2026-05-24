திருவள்ளூா் அருகே ஓடும் ரயில் மீது கற்கள் வீசியதில் ஜன்னல் ஓரம் அமா்ந்திருந்த சிறுவன் காயமடைந்தாா்.
திருவள்ளூா் அடுத்த வேப்பம்பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்த சுப்புராஜ் தனது மனைவி அமராவதி, 6 வயது மகன் கிஷாந்த் ஆகியோருடன் ரயிலில் சென்று கொண்டிருந்தாா். திருவள்ளூா்-புட்லூா் ரயில் நிலையங்களிடையே சென்ற போது ரயில் மீது திடீரென 5 போ் கொண்ட இளைஞா்கள் சரமாரியாக கற்கள் வீசினராம். இதில் ஜன்னல் ஓரத்தில் அமா்ந்திருந்த கிஷாந்த்தின் தலையில் பட்டதில் பலத்த காயம் அடைந்தாா். அதையடுத்து புட்லூா் ரயில் நிலையத்தில் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது. பின்னா், திருவள்ளூா் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இது குறித்து திருவள்ளூா் ரயில்வே போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.