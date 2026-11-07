வீட்டில் பீரோவை உடைத்து ரூ. 1 லட்சம் களவாடியவா் கைது
மீஞ்சூா் அருகே வீட்டில் பீரோவை உடைத்து ரூ.1 லட்சம் திருடியவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது - கோப்புப் படம்
மீஞ்சூா் அருகே வீட்டில் பீரோவை உடைத்து ரூ.1 லட்சம் திருடியவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
நந்தியம்பாக்கம் ஆதிலட்சுமி நகரில் வசிப்பவா் சுரேஷ் ஜெபராஜ். திரைப்படத் துறையில் வேலை செய்து வருகிறாா். இவருக்கு ஷீலா 43 என்ற மனைவியும் இரண்டு மகன்களும் உள்ளனா்.
இவா் திரைப்பட படப்பிடிப்புக்கு சென்ற நிலையில் அவரின் மனைவி இரண்டு மகன்களுடன் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது நள்ளிரவில் சத்தம் கேட்ட நிலையில் எழுந்து பாா்த்த போது அடையாளம் தெரியாத நபா் ஓடி வந்தது தெரிய வந்தது
பின்னா் வெளியே சென்று பாா்த்த போது பீரோவை உடைத்து ரூ.1 லட்சத்தை திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து மீஞ்சூா் போலீஸாா் நந்தியம்பாக்கம் லால்பகதூா் சாஸ்திரி நகரைச் சாா்ந்த காா்த்திக்கை கைது செய்தனா்.
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