வேதங்களைப் பாதுகாப்பதில் தேவஸ்தானம் முக்கிய பங்கு

இந்து சனாதன தா்மத்தின் அடித்தளமாகத் திகழும் வேத மரபுகளைப் பாதுகாப்பதிலும், பரப்புவதிலும், மேம்படுத்துவதிலும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஒரு முன்னோடிப் பங்கை ஆற்றி வருகிறது.
இவ்வகையில், திருமலையில் உள்ள தா்மகிரியில் அமைந்துள்ள ’’ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா வேத விஞ்ஞான பீடம்’’, நாட்டின் மிகவும் மதிப்புமிக்க வேதக் கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
1884-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம், மஹந்த் பிரயாக்தாஸ் ஜியின் தலைமையில் நிறுவப்பட்ட இந்நிறுவனம், தொடக்கத்தில் மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்ட ஒரு ’’வேத பாடசாலையாகவே’’ செயல்படத் தொடங்கியது. காலப்போக்கில், வேதங்கள், ஆகமங்கள், அா்ச்சகா் பயிற்சி மற்றும் சாஸ்திரங்கள் ஆகியவற்றில் முழுமையான கல்வியை வழங்கும் ஒரு தலைசிறந்த மையமாக இது பரிணமித்துள்ளது.
1992-ஆம் ஆண்டில், திருமலையில் உள்ள தா்மகிரியில் இது நிரந்தரமாக நிறுவப்பட்டதுடன், ‘வேத விஞ்ஞான பீடம்‘ என்றும் பெயா் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
தற்போது, இந்நிறுவனம் நான்கு முக்கியப் பிரிவுகளின் கீழ் 17 சிறப்புத் துறைகளைச் செயல்படுத்தி வருகிறது: வேதப் படிப்புகளின் கீழ் 7 வேதத் துறைகள் - ஆகமப் படிப்புகளின் கீழ் 5 ஆகமத் துறைகள், ஸ்மாா்த்தப் படிப்புகளின் கீழ் 4 பிரிவுகள் ஆழ்வாா்களின் 4000 பாசுரங்களை உள்ளடக்கிய ’’திவ்ய பிரபந்தம்’’ பிரிவு இந்த நீண்டகாலப் படிப்புகள், ஆழ்ந்த ஆன்மீக அறிவையும் பாரம்பரியக் கல்வியையும் மாணவா்களுக்கு வழங்குகின்றன.
தற்போதைய நிலையில், மொத்தம் 374 மாணவா்கள் இங்கு பயின்று வருகின்றனா்:
வேதப் படிப்புகளில் 140 மாணவா்கள், பிரபந்தம் மற்றும் ஆகமப் படிப்புகளில் 177 மாணவா்கள், ஸ்மாா்த்தப் படிப்புகளில் 57 மாணவா்கள்
43 அறிஞா்களைக் கொண்ட ஒரு அா்ப்பணிப்புள்ள ஆசிரியா் குழு, இம்மணவா்களுக்குக் கல்வியைப் போதித்து வருகிறது.
மாணவா் நலனுக்குத் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் முன்னுரிமை அளிக்கிறது. 540 மாணவா்கள் தங்கும் வசதி கொண்ட விடுதி வசதியுடன் சோ்த்து, சுகாதாரமான வாழ்விடச் சூழல், 24 மணி நேரத் தண்ணீா் வசதி மற்றும் வெந்நீா் வசதி ஆகியவற்றையும் இந்நிறுவனம் மாணவா்களுக்கு வழங்குகிறது. தினமும் சத்தான உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன:
மேலும், மாணவா்களுக்கு இலவச ஆடைகள், புத்தகங்கள் மற்றும் சோப்பு, எண்ணெய், பற்பசை போன்ற அத்தியாவசியப் பொருள்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
அஸ்வினி மருத்துவமனை வாயிலாகத் தினமும் மருத்துவச் சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன. அவசரத் தேவை ஏற்படும் பட்சத்தில், திருப்பதியில் உள்ள சிம்ஸ் மற்றும் பா்ட் மருத்துவமனைகளிலும் இலவச சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
வேத மாணவா்களுக்கு ரூ.3 லட்சம் வைப்புத்தொகை. பிற பாடப்பிரிவு மாணவா்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் வைப்புத்தொகை.
பாடநெறி நிறைவடைந்ததும், வட்டியுடன் கூடிய அந்தத் தொகையானது, ஒரு தகுதிச் சான்றிதழ் மற்றும் 10 கிராம் எடையுள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரரின் வெள்ளி நாணயத்துடன் சோ்த்து மாணவா்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது.
மாணவா்களின் தினசரி கால அட்டவணையானது வேத மரபுகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சந்தியாவந்தனம், அக்னிகாரியம், கல்வி அமா்வுகள், பாராயணம், கற்பித்தல், உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் இரவு நேரப் படிப்பு ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன; இது ஒரு முழுமையான கல்வி முறையை உறுதி செய்கிறது.
ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர வேத சாஸ்திர ஆகம வித்வத் சதஸ்’’ நிகழ்வு, நாடு முழுவதிலுமிருந்து அறிஞா்களை ஈா்க்கிறது. இதில் பாரம்பரிய முறையிலான தோ்வுகள் நடத்தப்பட்டு, அதில் சிறந்து விளங்கும் அறிஞா்கள் கௌரவிக்கப்படுகிறாா்கள். இதன் சமீபத்திய அமா்வு, மாா்ச் 8 முதல் 13 வரை வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது.
தா்மகிரி மட்டுமல்லாமல், கீசரகட்டா, நல்கொண்டா, பீமாவரம், கோட்டப்பகொண்டா மற்றும் விஜயநகரம் போன்ற இடங்களிலும் திதிதே இதேபோன்ற வேத நிறுவனங்களை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
திருப்பதி - வேதங்களின் பிறப்பிடம்‘ என்ற உயரிய உணா்வை நிலைநிறுத்தும் வகையில், ’’ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர வேத விஞ்ஞான பீடம்’’ ஒரு தெய்வீகக் கல்வி மையமாகத் திகழ்கிறது; இது இந்தியாவின் ஆன்மீகப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாத்து, வருங்காலத் தலைமுறையினருக்குக் கடத்திச் செல்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
