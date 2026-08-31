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செப்.4-இல் எஸ்.வி. கோசம்ரக்ஷன்சாலாவில் கோகுலாஷ்டமி கொண்டாட்டம்

திருப்பதியில் உள்ள தேவஸ்தானத்தின் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர கோசம்ரக்ஷன்சாலாவில் செப். 4 -இல் கோகுலாஷ்டமி கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற உள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

TTD

திருப்பதி - கோப்புப் படம்

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 4:20 am IST

திருப்பதியில் உள்ள தேவஸ்தானத்தின் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர கோசம்ரக்ஷன்சாலாவில் செப். 4 -இல் கோகுலாஷ்டமி கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற உள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

கோபூஜையுடன், பக்தியை மேம்படுத்தும் வகையில் வேதங்கள், பஜனைகள், கோலாட்டங்கள், சங்கீா்த்தனங்கள், ஹரிகதை மற்றும் பிற நிகழ்ச்சிகளையும் தேவஸ்தானம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. பக்தா்களிடையே இந்த பாரம்பரியத்தை மேலும் ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோகுலாஷ்டமி கொண்டாட்டங்களை ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.

கோகுலம் போன்று தோற்றமளிக்கும் வகையில் பசுக்கொடியானது மாந்தோட்டங்கள், மலா் மாலைகள் மற்றும் சிறப்பு அலங்காரங்களால் அலங்கரிக்கப்படுகிறது. பசுக்களை அழகாக அலங்கரித்து, பக்தா்களின் கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்.

பசுக்களுக்கு வெல்லம், அரிசி மற்றும் தீவனம் அளித்து பக்தா்கள் பசு சேவையில் பங்கேற்கலாம். பசு அன்னைக்குக் கிரகசதனம் செய்வது மங்களகரமானது என்று நம்பும் பக்தா்கள் இந்த புனிதமான வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் கேட்டுக் கொள்கிறது.

காலை 5 மணிக்கு ஸ்ரீ வேணுகோபாலசுவாமிக்கு அபிஷேகமும், 6 மணிக்கு வீணை இசையும், 7.30 மணிக்கு வேத பாராயணமும் நடைபெறும். 8 மணிக்கு, தேவஸ்தானத்தின் தசாசாகித்ய திட்டக் கலைஞா்களால் பஜன்களும் கோலாட்டங்களும், அன்னமாச்சாா்ய திட்டக் கலைஞா்களால் ஸ்ரீஹரி சங்கீா்த்தனங்களும் நிகழ்த்தப்படும்.

காலை 10 மணிக்கு, ஸ்ரீ வேணுகோபாலசுவாமி முன்னிலையில் கோபூஜையும் ஆரத்தியும் நடைபெறும். பின்னா் கலாசார நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். பக்தா்கள் சுவாமியைத் தரிசித்து பிரசாதம் பெறுவாா்கள்.

மாலையில், தேவஸ்தானத்தின் இந்து தா்மபிரசார பரிஷத்தின் ஏற்பாட்டில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தெய்வீக லீலைகளையும் கோசேவையின் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்கும் ஹரிகதை நடத்தப்படும்.

பகவான் கிருஷ்ணரின் நாம பாராயணம், பசு அன்னையின் சேவை மற்றும் பக்திப் பரவசத்துடன் கொண்டாடப்படவுள்ள கோகுலாஷ்டமி விழாக்களில், பக்தா்கள் பெருமளவில் கலந்துகொள்ளுமாறு திருமலை தேவஸ்தானம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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