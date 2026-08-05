திருமலையில் நகரும் படிகட்டுகள்

திருப்பதி, ஆக.5: திருமலையில் வரிசையில் உள்ள பக்தா்களுக்கு உணவு வழங்க நகரும் படிக்கட்டுகளை அமைத்து வெள்ளோட்டம் நடைபெற்றது
திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சா்வ தசிசன பக்தா்கள் வரிசையில் அன்னபிரசாதம் வழங்குவதற்காக, விரைவில் நகரும் உணவு படிக்கட்டுகளை(எஸ்கலேட்டா்) நிறுவ உள்ளது.
இதற்கான சோதனை ஓட்டம் ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட நிலையில், ஒவ்வொரு உணவு நகரும் படிக்கட்டின் விலையும் சுமாா் ரூ. 7-10 லட்சம் வரை இருக்கும் என்று பொறியியல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். முதல் கட்டமாக, நாராயணகிரி ஷெட்கள் மற்றும் வெளிவட்டச் சாலை வரிசைகள் வரை இவற்றை நிறுவ தேவஸ்தானம் திட்டமிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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