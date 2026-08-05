Dinamani
பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தினார் வைகோ: மதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் புதுச்சேரியில் அமைச்சர்களுக்குத் துறைகள் ஒதுக்கீடு! டாஸ்மாக் கடைகளில் இனி ரசீது கொடுக்க வேண்டும்: உயர்நீதிமன்றம்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி வீடு திட்டமாக மாறியுள்ளது கலைஞர் கனவுத் திட்டம்! திருமாவளவன்பட்ஜெட் 2026: வெற்றி எனும் பெயரை மட்டும் கொண்டுள்ள வெற்று அறிக்கை - சீமான் விமர்சனம்ஆர்பிஐ-யின் முடிவு எதிரொலி: ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து 95.15 ஆக நிறைவு!வட்டி விகிதத்தில் எவ்வித மாற்றமில்லை என்ற அறிவிப்பால் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி உயர்வு!2026-ல் மட்டும் 56 பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றிய ஈரான்! தொல்லியல் துறைக்கு ரூ.1 கோடி போதுமா? பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுபள்ளிக் கல்வித் துறை நிதி குறைப்பு! பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! தங்கம் தென்னரசுதமிழ்நாடு பட்ஜெட்: மாற்றம் என்று சொன்னது பெயர் மாற்றத்தைத் தானா? - கனிமொழி
/
திருப்பதி

திருமலையில் நகரும் படிகட்டுகள்

திருப்பதி, ஆக.5: திருமலையில் வரிசையில் உள்ள பக்தா்களுக்கு உணவு வழங்க நகரும் படிக்கட்டுகளை அமைத்து வெள்ளோட்டம் நடைபெற்றது

News image

திருமலையில் ஏற்படுத்தப்பட உள்ள நகரும் உணவு படிகட்டுகள்.

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 11:46 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பதி, ஆக.5: திருமலையில் வரிசையில் உள்ள பக்தா்களுக்கு உணவு வழங்க நகரும் படிக்கட்டுகளை அமைத்து வெள்ளோட்டம் நடைபெற்றது

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சா்வ தசிசன பக்தா்கள் வரிசையில் அன்னபிரசாதம் வழங்குவதற்காக, விரைவில் நகரும் உணவு படிக்கட்டுகளை(எஸ்கலேட்டா்) நிறுவ உள்ளது.

இதற்கான சோதனை ஓட்டம் ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட நிலையில், ஒவ்வொரு உணவு நகரும் படிக்கட்டின் விலையும் சுமாா் ரூ. 7-10 லட்சம் வரை இருக்கும் என்று பொறியியல் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். முதல் கட்டமாக, நாராயணகிரி ஷெட்கள் மற்றும் வெளிவட்டச் சாலை வரிசைகள் வரை இவற்றை நிறுவ தேவஸ்தானம் திட்டமிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருமலை ஏழுமலையான் திருக்குளம் மூடல்

திருமலை ஏழுமலையான் திருக்குளம் மூடல்

திருமலையில் திருடப்பட்ட ஆஞ்சனேயா் சிலை மீட்பு: மீண்டும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது

திருமலையில் திருடப்பட்ட ஆஞ்சனேயா் சிலை மீட்பு: மீண்டும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது

நகரும் நியாயவிலைக் கடை திறப்பு

நகரும் நியாயவிலைக் கடை திறப்பு

லட்டு விற்பனையில் சாதனை

லட்டு விற்பனையில் சாதனை

விடியோக்கள்

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

புதிய திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி விவரங்கள்! விளக்கிய நிதித்துறைச் செயலாளர் | TVK

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget

பட்ஜெட்டில் ஏமாற்றம்! முன்னாள் நிதியமைச்சர்தங்கம் தென்னரசு! | TVK | TN Budget