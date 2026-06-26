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திருப்பதி

காளஹஸ்தி உண்டியல் காணிக்கை ரூ.2.69 கோடி

ஆந்திர மாநிலம், காளஹஸ்தீ கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக இதுவரை இல்லாத அளவாக ஒரே மாதத்தில் ரூ 2,69,39,164 கோடி கிடைத்துள்ளது.

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Updated On :26 ஜூன் 2026, 4:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆந்திர மாநிலம், காளஹஸ்தீ கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக இதுவரை இல்லாத அளவாக ஒரே மாதத்தில் ரூ 2,69,39,164 கோடி கிடைத்துள்ளது.

உண்டியலில் தங்கம் 78.69 கிராம் தங்கம், 802.26 கிலோ வெள்ளி, அமெரிக்க, மலேசியா, சிங்கப்பூா், இங்கிலாந்து, இலங்கை, கனடா, ஆஸ்திரேலியா, அரபு நாடுகளிலிருந்து மொத்தம் 126 கரன்சி நோட்டுகள் இருந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

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