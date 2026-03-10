Dinamani
திருப்பதி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.41 கோடி!

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ.4.41 கோடி வசூலானதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

திருமலை ஏழுமலையான் கோயில்- கோப்புப் படம்
Updated On :10 மார்ச் 2026, 11:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பக்தா்களின் வருகை ஏற்ற இறக்கமாக உள்ள நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு 15 (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனம், நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் பெற்ற பக்தா்களுக்கும் 3 முதல் 4 மணி நேரம் ஆனது.

இதற்கிடையே, திங்கள்கிழமை முழுவதும் 72, 526 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 26,662 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.4.41 கோடி வசூலானது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

