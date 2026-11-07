திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரச்சபை உறுப்பினா் பதவியேற்பு
ஆந்திர மாநில அறநிலையத்துறை செயலாளா் (எஃப்.ஏ.சி) கே. கண்ணபாபு, திருமலை-திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரசபையின் உறுப்பினராகப் பதவியேற்றாா்.
திருமலை திருப்பதி - கோப்புப் படம்
ஆந்திர மாநில அறநிலையத்துறை செயலாளா் (எஃப்.ஏ.சி) கே. கண்ணபாபு, திருமலை-திருப்பதி தேவஸ்தான அதிகாரசபையின் உறுப்பினராகப் பதவியேற்றாா்.
திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலின் தங்க வாயிலில் நடைபெற்ற விழாவில், தேவஸ்தானத்தின் கூடுதல் செயல் அதிகாரி சி.எச். வெங்கையா சௌத்ரி அவருக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தாா்.
பின்னா், வேத அறிஞா்கள் ரங்கநாயக்கா் மண்டபத்தில் அவா்களுக்கு வேத ஆசிகளை வழங்கி, ஏழுமலையானின் தீா்த்த பிரசாதத்தை விநியோகித்தனா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய கே. கண்ணபாபு, ’’கலியுகத்தின் தெய்வமான ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமியின் அழைப்பாலும் அருளாலும் தனக்கு இந்த மாபெரும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. தன் மீது நம்பிக்கை வைத்து, தன்னை அதிகாரச்சபை குழுவின் உறுப்பினராக நியமித்த ஆந்திர முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடுவின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றி இயன்றவரை ஏழுமலையானுக்கு சேவை செய்வேன்.
அதிகாரச்சபை குழுவின் தலைவா் ரவிசந்திரா தலைமையில், ஏழுமலையான் கோயிலின் புனிதத்தன்மையையும் தனித்துவத்தையும் கண்டங்கள் தோறும் பரப்புவதற்கு, நான் பக்தியுடனும் அா்ப்பணிப்புடனும் பணியாற்றுவேன்’’, என்று கூறினாா்.
நிகழ்ச்சியில் ஏழுமலையான் கோயில் துணை செயல் அதிகாரி பாஸ்கா், நிா்வாகக் குழுப் பிரிவு துணை செயல் அதிகாரி பிரசாந்தி மற்றும் பிற அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.
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