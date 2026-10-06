ரூ. 300 மதிப்பிலான சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்டு: இன்று வெளியீடு
ஏழுமலையான் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவங்களுக்கான ரூ. 300 சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்டுகள் திருமலை தேவஸ்தானம் புதன்கிழமை (அக்.7) காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும் என்று தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
அக்டோபா் 12, 13, 14, 18, 19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் ஏழுமலையான் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவங்களுக்கான ரூ. 300 சிறப்பு நுழைவு தரிசன டிக்கெட்டுகள் திருமலை தேவஸ்தானம் புதன்கிழமை (அக்.7) காலை 10 மணிக்கு ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும் என்று தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
பக்தா்கள் இந்த டிக்கெட்டுகளை இணையதளம் மூலமாக மட்டுமே முன்பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறாா்கள்.
விஐபி பிரேக், சிறப்பு தரிசனங்கள் ரத்து
திருமலையில் அக்டோபா் 11 முதல் 20 வரையிலும், புரட்டாசி மாதத்தின் கடைசி வாரத்திலும் ஏழுமலையான் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம் நடைபெற உள்ளதால், பக்தா்களின் பெரும் கூட்டத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த பத்து நாட்களுக்கு, புரோட்டோகால் பிரமுகா்களைத் தவிர, விஐபி பிரேக், மூத்தக்குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், பச்சிளம் குழந்தைகளின் பெற்றோா், வெளிநாடு வாழ் இந்தியா்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினருக்கான தரிசனங்களை திருமலை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது.
அக்டோபா் 10 முதல் 19 வரை விஐபி பிரேக் தரிசனங்களுக்கு எந்தப் பரிந்துரைக் கடிதங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.
இதை மனதில் கொண்டு தங்கள் திருமலை யாத்திரையைத் திட்டமிடுமாறு திருமலை தேவஸ்தானம் பக்தா்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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