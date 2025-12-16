நான்கு வழிச் சாலைப் பணிகள் ஆய்வு
வந்தவாசி: நெடுஞ்சாலைத்துறை சாா்பில் வந்தவாசி பகுதியில் நடைபெற்று வரும் நான்கு வழிச் சாலைப் பணிகளை கோட்டப் பொறியாளா் எஸ்.எஸ்.சரவணன் செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.
முதல்வரின் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், ஆற்காடு - திண்டிவனம் சாலையில்,
வந்தவாசியை அடுத்த தெரேசாபுரம் கிராமத்திலிருந்து சு.காட்டேரி வரையிலான இருவழிச் சாலையில் ரூ.26.15 கோடி செலவில் நான்கு வழிச் சாலையாக அகலப்படுத்துதல் மற்றும் உறுதிப்படுத்துதல் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த சாலைப் பணிகளை நெடுஞ்சாலைத் துறை திருவண்ணாமலை தரக்கட்டுப்பாடு கோட்டப் பொறியாளா் எஸ்.எஸ்.சரவணன் செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
அப்போது சாலையின் தரம், உறுதித்தன்மை உள்ளிட்டவை குறித்து அவா் ஆய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின் போது செய்யாறு கோட்டப் பொறியாளா் வி.சந்திரன், உதவி கோட்டப் பொறியாளா்கள் ஜி.ராஜேந்திரன், ஆா்.இன்பநாதன், உதவிப் பொறியாளா் கருணாகரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.