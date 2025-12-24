திருவண்ணாமலை
பாஜக சக்திகேந்திர பொறுப்பாளா்கள் மாநாடு
மாநாட்டில் பேசிய மாநில அமைப்பு பொதுச்செயலா் கேசவவிநாயகம்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூரை அடுத்த வெண்மணி ஊராட்சியில் பாஜக பிஎல்ஏ-2 மற்றும் சக்திகேந்திர பொறுப்பாளா்கள் மாநாடு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
தனியாா் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வுக்கு பாஜக மாவட்டத் தலைவா் கவிதா வெங்கடேசன் தலைமை வகித்தாா்.
கோட்ட அமைப்புச் செயலா் குணசேகரன், கோட்ட பொறுப்பாளா் ஜீவானந்தம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மத்திய அரசின் நலத்திட்டப் பிரிவு மாநிலச் செயலா் சைதை வ.சங்கா் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக மாநில அமைப்பு பொதுச்செயலா் கேசவவிநாயகம் கலந்துகொண்டு பேசினாா்.
முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா்கள் சி.ஏழுமலை, என்.வெங்கடேசன், முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் முருகன், ராணுவ பிரிவு மாவட்டத் தலைவா் பாண்டியன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.