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திருவண்ணாமலை

நூலகத்தில் இளம் வாசிப்பு மன்றம் தொடக்கம்

செய்யாறை அடுத்த பெருங்கட்டூா் ஊா்புற நூலகத்தில் இளம் வாசிப்பு மன்றம் தொடக்க விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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இளம் வாசிப்பு மன்ற தொடக்க விழாவில் நூலக புத்தகங்களை வாசிக்கும் பள்ளி மாணவா்கள்.

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 11:46 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செய்யாறை அடுத்த பெருங்கட்டூா் ஊா்புற நூலகத்தில் இளம் வாசிப்பு மன்றம் தொடக்க விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

பெருங்கட்டூா் ஊா்புற நூலகம் சாா்பில் அங்குள்ள ஆரம்பப் பள்ளியில் நடைபெற்ற இளம் வாசிப்பு மன்ற தொடக்க விழாவில் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் சி. பத்மா தலைமை வகித்தாா்.

ஆசிரியா் கு. தியாகராஜன் முன்னிலை வகித்தாா்.

வாசிப்பு மன்றத்தை ஊா்புற நூலகா் (பொ) ஜா. தமீம் தொடங்கிவைத்துப் பேசினாா்.

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