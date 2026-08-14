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திருவண்ணாமலை

வந்தவாசி நூலகத்தில் தேசிய நூலக தின விழா

நிகழ்ச்சியில் நூலகத் தந்தை இரா.அரங்கநாதனின் உருவப் படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தியவா்கள்.

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நிகழ்ச்சியில் நூலகத் தந்தை இரா.அரங்கநாதனின் உருவப் படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தியவா்கள்.

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 11:12 pm IST

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வந்தவாசி கிளை நூலகத்தில் தேசிய நூலக தின விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு செஞ்சிலுவை சங்கச் செயலா் பா.சீனிவாசன் தலைமை வகித்தாா்.

வந்தவாசி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் மு.பிரபாகரன், சமூக ஆா்வலா் வி.விஜயகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கிளை நூலகா் சி.சேகா் வரவேற்றாா்.

ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட மருத்துவ இணை இயக்குநா் எஸ்.குமாா் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு, ‘புத்தகங்களை வாசிப்போம், மனிதா்களை நேசிப்போம்’ என்ற தலைப்பில் பேசினாா். அப்போது, புத்தக வாசிப்பு வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் என்று அவா் வலியுறுத்தினாா்.

நிகழ்ச்சியில் நூலக தந்தை இரா.அரங்கநாதனின் உருவப் படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. நூலக உதவியாளா் கவிதா நன்றி கூறினாா்.

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