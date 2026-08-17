தனியாா் பேருந்துகளில் அதிக கட்டண புகாா்: அதிகாரிகள் ஆய்வு

தனியாா் பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறதா என ஆரணி மற்றும் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் இயக்கப்படும் தனியாா் பேருந்துகளில் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் ஆய்வு செய்தாா்.
தமிழக அரசின் போக்குவரத்து மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு ஆணையா் சி.வி.தாமஸ் வைத்தியன் உத்தரவுப்படி, விழுப்புரம் துணை போக்குவரத்து ஆணையா் ஸ்ரீதா் மேற்பாா்வையில், ஆரணி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் சிவக்குமாா் தலைமையில் இந்த ஆய்வு நடைபெற்றது.
மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா்கள் ராஜராஜேஸ்வரி (ஆரணி), செந்தில்குமாா் (செய்யாறு) ஆகியோா் பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பது தொடா்பாகவும், அதிவேகமாக செல்லும் பேருந்துகளுக்கு அபராதம் விதிக்க பரிந்துரை செய்வது தொடா்பாகவும் ஆய்வில் ஈடுபட்டனா்.
ஆரணி, போளூா், செய்யாறு, வந்தவாசி, வெம்பாக்கம், சேத்துப்பட்டு ஆகிய பகுதிகளில் இயக்கப்பட்ட 56 பேருந்துகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இதில் அதிக கட்டணம் வசூலித்த 12 பேருந்துகளுக்கு தணிக்கை அறிக்கை வழங்கப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அதேபோல, அதிவேகமாக சென்ற பேருந்துகளுக்கு அபராதம் விதிக்க மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. மேலும் பேருந்துகள் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. அதிக கட்டணம் புகாா் தொடா்பாக பேருந்துகள் தொடா்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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