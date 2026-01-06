சிறப்பு மருத்துவ முகாம்: பள்ளி மாணவா்கள் விழிப்புணா்வுப் பேரணி
ஆரணி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் வருகிற ஜன.9-ஆம் தேதி மாற்றுத்திறனுடைய குழந்தைகளுக்கான (0-18) சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை பள்ளி மாணவா்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணா்வுப் பேரணி நடைபெற்றது.
இந்தச் சிறப்பு முகாமை பயன்படுத்திக் கொள்ள ஏதுவாக பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆரணி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அருகில் இருந்து பள்ளி மாணவா்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணா்வுப் பேரணி நடைபெற்றது.
பேரணியை வட்டார தொடக்கக் கல்வி அலுவலா் பூ.சாவித்திரி தொடங்கிவைத்தாா்.
ஆரணி நகர காவல் நிலைய ஆய்வாளா் செந்தில் விநாயகம் தலைமை வகித்தாா். வட்டார வள மைய மேற்பாா்வையாளா் ஜெயசீலி வரவேற்றாா்.
வட்டார தொடக்கக் கல்வி அலுவலா் மணிகண்டன், பள்ளி தலைமை ஆசிரியை வசந்தா, ஆசிரியா் பயிற்றுநா்கள், சிறப்பு ஆசிரியா்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பேரணியாக கோட்டை மைதானம், பழைய பேருந்து நிலையம், மாா்க்கெட் சாலை வழியாக மீண்டும் பள்ளியைச் சென்றடைந்தனா்.
நிறைவில் மாற்றுத் திறனாளிகள் ஒருங்கிணைப்பாளா் மணிக்குமாா் நன்றி கூறினாா்.