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திருவண்ணாமலை

இரட்டைமலை சீனிவாசன் பிறந்த நாள்

திருவண்ணாமலையில் இரட்டைமலை சீனிவாசனின் 167-ஆவது பிறந்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

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Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவண்ணாமலையில் இரட்டைமலை சீனிவாசனின் 167-ஆவது பிறந்த நாள் செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

அறிவொளி பூங்கா அருகே ஆதிபாரத மக்கள் கட்சி சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் கட்சியின் நிறுவனா் தலைவா் கா.சிவப்பிரகாஷ் தலைமை வகித்து அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த இரட்டைமலை சீனிவாசன் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா்.

பின்னா், பொதுமக்கள் மற்றும் கிரிவல பக்தா்களுக்கு இனிப்பு வழங்கியதோடு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினாா்.

இந்நிகழ்வில் புரட்சித் தமிழா் கட்சி மாநிலத் தலைவா் சிவா தமிழன், ஆதிபாரத மக்கள் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் இ.முத்து உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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