இன்றைய மின் தடை: வந்தவாசி

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வந்தவாசி
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
பகுதிகள்: வந்தவாசி, கீழ்க்கொடுங்காலூா், தெள்ளாா், புரிசை, மாம்பட்டு, நல்லூா், சத்தியவாடி, மேல்மா மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
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