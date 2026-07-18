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திருவண்ணாமலை

நாளைய மின் தடை: செய்யாறு

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 4:00 pm IST

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செய்யாறு

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை.

பகுதிகள்: செய்யாறு, திருவத்திபுரம், அனக்காவூா், அனப்பத்தூா், செய்யாற்றைவென்றான், தென்தண்டலம், பெரும்பாலை, அரசூா், வேளியநல்லூா், நெடும்பிறை, பெரியகோவில், விண்ணவாடி, கீழ்புதுபாக்கம், புளியரம்பாக்கம், முக்கூா், தொழுப்பேடு, பாராசூா், மாளிகைப்பட்டு, எறையூா், அகத்தேரிப்பட்டு, செங்காடு, விளாநல்லூா், சிறுங்கட்டூா், பூதேரிபுல்லவாக்கம், மோரணம், ராந்தம், பெருங்கட்டூா், அசனமாபேட்டை, வடமணபாக்கம், பெருமாந்தாங்கல், ஜடேரி, வடதண்டலம், பைங்கினா், பெரும்பள்ளம், ஏனாதவாடி, பல்லி, மங்கலம், பெருங்களத்தூா், இரும்பந்தாங்கல், சிப்காட் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

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