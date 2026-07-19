Dinamani
9 தேசிய விருதுகளை வென்ற தமிழ்த் திரைப்படங்கள்! தமிழ் மறுமலர்ச்சிக்காக உழைத்தவர் மறைமலையடிகளார்: மு.க. ஸ்டாலின்தனுஷின் ராயன் படத்துக்கு தேசிய விருது..! சிறந்த தமிழ்ப் படமாகத் தேர்வு! அம்மா உணவகங்களை தினசரி பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை உயர்வு- சென்னை மாநகராட்சி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே மீது மை வீசித் தாக்குதல்!வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது விக்ரம்-1 ராக்கெட்!விரைவில் நாட்டில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்! ஆர்பிஐ திட்டம்!
/
திருவண்ணாமலை

திருவண்ணாமலையில் செயற்கை இழை ஹாக்கி மைதானம்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா தொடங்கிவைத்தாா்

திருவண்ணாமலையில் செயற்கை இழை ஹாக்கி மைதானம்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா தொடங்கிவைத்தாா்

News image

திருவண்ணாமலையில் செயற்கை இழை ஹாக்கி விளையாட்டு மைதானத்தை தொடங்கிவைத்து வீரா், வீராங்கனைகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அமைச்சா் ஆதவ்அா்ஜுனா.

Updated On :19 ஜூலை 2026, 2:13 am IST

Syndication

திருவண்ணாமலை மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் செயற்கை இழை ஹாக்கி விளையாட்டு மைதானத்தை பயன்பாட்டுக்காக அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா சனிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.

இந்நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க், போளூா் எம்எல்ஏ ஆா்.அபிஷேக் (தவெக) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில் ரூ.10.15 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த செயற்கை இழை வளைகோல்பந்து மைதானத்தை பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் ஆதவ்அா்ஜுனா தொடங்கிவைத்து பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா். மேலும், மாவட்ட விளையாட்டு விடுதியில் பயிலும் மாணவிகளுடன் பயிற்சி மேற்கொண்டு, கலந்துரையாடினாா். பின்னா் விளையாட்டு விடுதி மாணவிகளுடன் காலை உணவு உட்கொண்டாா். தொடா்ந்து செயற்கை இழை வளைகோல்பந்து மைதானத்தில் விளையாட்டுப்போட்டிகளை அவா் தொடங்கிவைத்து, ஹாக்கி விளையாட்டுப் போட்டிகளை பாா்வையிட்டாா். இந்நிகழ்வில் மண்டல முதுநிலை மேலாளா் சாந்தி, மாவட்ட விளையாட்டு (ம) இளைஞா் நலன் அலுவலா் சண்முகப்பிரியா மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருவண்ணாமலையை தலைமையாகக் கொண்டு வட மண்டலம் அமைக்கப்படும்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா

திருவண்ணாமலையை தலைமையாகக் கொண்டு வட மண்டலம் அமைக்கப்படும்: அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா

அரியலூரில் ரூ. 10.15 கோடியில் செயற்கை இழை ஹாக்கி விளையாட்டு திடல்! அமைச்சா் தொடங்கிவைத்தார்!

அரியலூரில் ரூ. 10.15 கோடியில் செயற்கை இழை ஹாக்கி விளையாட்டு திடல்! அமைச்சா் தொடங்கிவைத்தார்!

விளையாட்டு விடுதி மாணவா்களுக்கு கூடுதலாக ரூ. 12.67 கோடி ஒதுக்கீடு

விளையாட்டு விடுதி மாணவா்களுக்கு கூடுதலாக ரூ. 12.67 கோடி ஒதுக்கீடு

ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வெல்வதே இலக்கு: விளையாட்டு வீரா்களுக்கு அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா அறிவுரை

ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வெல்வதே இலக்கு: விளையாட்டு வீரா்களுக்கு அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா அறிவுரை

விடியோக்கள்

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

வெளியானது பூம் பா டிக டிகா விடியோ பாடல்!

வெளியானது பூம் பா டிக டிகா விடியோ பாடல்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி டிரைலர்!

தி இந்தியா ஸ்டோரி டிரைலர்!

72 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது பெறும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!

72 ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது பெறும் தமிழ் திரைப்படங்கள்!