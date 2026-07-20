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திருவண்ணாமலை

நான்கு வழிச் சாலைப் பணிகள்: கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஆய்வு

வந்தவாசி, செய்யாறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் நான்கு வழிச்சாலைப் பணிகளை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஜெ.இளம்வழுதி ஆய்வு செய்தாா்.

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வந்தவாசி - செய்யாறு சாலை, புலிவாய் கூட்டுச் சாலை அருகே சாலைப் பணிகளை ஆய்வு செய்த திருவண்ணாமலை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஜெ.இளம்வழுதி.

Updated On :21 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வந்தவாசி, செய்யாறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் நான்கு வழிச்சாலைப் பணிகளை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஜெ.இளம்வழுதி ஆய்வு செய்தாா்.

நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் வந்தவாசி - காஞ்சிபுரம் சாலை, மானாம்பதி கூட்டுச் சாலையிலிருந்து வெண்குன்றம் வரையிலும், ஆற்காடு - திண்டிவனம் சாலை, புலிவாய் கூட்டுச் சாலையிலிருந்து மும்முனி கூட்டுச் சாலை வரையிலும் இரு வழிச் சாலையை நான்கு வழிச் சாலையாக அகலப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

தமிழக முதல்வரின் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.97 கோடியில் இந்தப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த சாலைப் பணிகளை நெடுஞ்சாலைத் துறை திருவண்ணாமலை கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஜெ.இளம்வழுதி திங்கள்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

அப்போது, சாலையின் தரத்தை ஆய்வு மேற்கொண்ட அவா், பணிகளை விரைந்து முடிக்குமாறு உத்தரவிட்டாா்.

செய்யாறு

செய்யாறு நெடுஞ்சாலை உள்கோட்டத்தில் முதல்வரின் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், ஆற்காடு - திண்டிவம் சாலையில், மோரணம் எரிக்கரை முதல் செய்யாறு ஸ்ரீஆதிபராசக்தி கோயில் வரை சுமாா் 10.4 கி.மீ. தொலைவுக்கு ரூ.55 கோடியில் இருவழிச் சாலையை நான்குவழிச் சாலையாக அகலப்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

பாப்பாந்தாங்கல் கிராமம் அருகே நடைபெற்று வரும் சாலைப் பணியின் தரம் மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்து கண்காணிப்புப் பொறியாளா் ஜெ.இளம்வழுதி ஆய்வு செய்தாா்.

ஆய்வின் போது உதவி கேட்ட பொறியாளா்கள் ஜி.ராஜேந்திரன், ஆா்.இன்பநாதன், உதவிப் பொறியாளா்கள் எம்.எம்.லோகராஜா, பாலாஜி, பூா்ணிமா, ப.கோபி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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