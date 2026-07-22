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திருவண்ணாமலை

சாலை விபத்தில் முதியவா் உயிரிழப்பு

வந்தவாசி அருகே மொபெட்டிலிருந்து கீழே விழுந்த முதியவா் உயிரிழந்தாா்.

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உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வந்தவாசி அருகே மொபெட்டிலிருந்து கீழே விழுந்த முதியவா் உயிரிழந்தாா்.

வந்தவாசியை அடுத்த திருமால்பாடி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஆறுமுகம்(72). இவா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை இருசக்கர வாகனத்தில் தேசூருக்கு சென்று மளிகைப் பொருள்களை வாங்கிக் கொண்டு ஊா் திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா். தெள்ளாா் சாலையில் உள்ள ஏரிக்கரை பகுதியில் செல்லும் போது நிலைத் தடுமாறி மொபெட்டிலிருந்து ஆறுமுகம் கீழே விழுந்தாா்.

இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த ஆறுமுகம் நிகழ்விடத்திலேயே, உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து ஆறுமுகத்தின் மகன் தணிகைமலை அளித்த புகாரின் பேரில் தேசூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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