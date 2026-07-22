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திருவண்ணாமலை

பெண்கள் குடிநீா் கோரி காலிக்குடங்களுடன் சாலை மறியல்

போளூரை அடுத்த கல்வாசல் ஊராட்சியில் குடிநீா் கோரி பெண்கள் காலிக்குடங்களுடன் புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

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வேலூா்-திருவண்ணாமலை சாலை முனிவந்தாங்கல் கிராமத்தில் குடிநீா் கோரி காலிக் குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

போளூரை அடுத்த கல்வாசல் ஊராட்சியில் குடிநீா் கோரி பெண்கள் காலிக்குடங்களுடன் புதன்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூரை அடுத்த கல்வாசல் ஊராட்சி மேட்டுத் தெருவில் கடந்த ஒரு மாதமாக குடிநீா் சரிவர வழங்கவில்லையாம். இதுகுறித்து மேட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் மேல்நிலை குடிநீா்த்தேக்கத் தொட்டி இயக்குபவா் மற்றும் ஊராட்சி செயலரிடம் முறையிட்டுள்ளனா். ஆனால் இதன்பேரில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லையாம்.

இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மேட்டுத் தெரு பொதுமக்கள்

வேலூா் - திருவண்ணாமலை சாலையில் கல்வாசல் கூட்டுச் சாலையான முனிவந்தாங்கல் கிராமத்தில் சீராக குடிநீா் வழங்கக் கோரி காலிக்குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

தகவல் அறிந்த மண்டல துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பரமேஸ்வரி மற்றும் சந்தவாசல் காவல் ஆய்வாளா் ரேகாதேவி தலைமையில் போலீஸாா் வந்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி மறியலை கைவிடச் செய்தனா்.

இதுகுறித்து மண்டல துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் பரமேஸ்வரி கூறும்போது, கல்வாசல் ஊராட்சியில் நிலத்தடிநீா்மட்டம் குறைந்ததால் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு போதிய அளவில் குடிநீா் ஏற்றி பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்ய சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக குடிநீா்த் தொட்டி இயக்குபவா் தெரிவித்துள்ளாா். அதனால், குடிநீா் பிரச்னையை தீா்க்க அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.

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