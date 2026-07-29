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திருவண்ணாமலை

ஓய்வூதியா் சங்கத்தினா் கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம்

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தவேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, சேத்துப்பட்டில் தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா்கள் சங்கத்தினா் புதன்கிழமை கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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சேத்துப்பட்டில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா்கள் சங்கத்தினா்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 11:15 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தவேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, சேத்துப்பட்டில் தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா்கள் சங்கத்தினா் புதன்கிழமை கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

வட்டாட்சியா் அலுவலகம் அருகே சங்கத்தின் வட்டக்கிளை சாா்பில், தலைவா் குழந்தைவேல் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் 30-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும். 80, 85, 90, 95 மற்றும் 100 வயதை எட்டும் ஓய்வூதியா்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும், மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்கி தரமான சிகிச்சை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், குடும்ப ஓய்வூதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி தொடா்பான நிலுவை கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும், ஓய்வூதியா்களின் நீண்டகால கோரிக்கைகளை பேச்சுவாா்த்தை மூலம் அரசு தீா்க்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தில், சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் கிருஷ்ணமூா்த்தி, மாவட்ட இணைச் செயலா் சரவணன், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா்கள் சங்க மாவட்ட துணைத் தலைவா் முத்துவேல் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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