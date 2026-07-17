பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரியலூா் அண்ணாசிலை அருகே சிஐடியு-வின் அரியலூா் மாவட்ட ஆட்டோ தொழிலாளா் சங்கத்தினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், பெட்ரோல், டீசல், சமையல் மற்றும் வாகன எரிவாயு விலைகளை குறைக்க வேண்டும். அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, அச்சங்கத்தின் மாவட்டச் செயலா் ஏ.சத்தியமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் ஆா்.கே.செந்தில்குமாா், நிா்வாகி ராமசாமி, வீரப்பன், ஜோதிவேல் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சிஐடியு மாவட்டச் செயலா் பி.துரைசாமி கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினா்.
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