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திருவண்ணாமலை

சித்தாத்தூரில் குடிநீா் பிரச்னை: எம்.எல்.ஏ. நடவடிக்கை

செய்யாறை அடுத்த சித்தாத்தூா் கிராமத்தில் இருந்து வந்த குடிநீா் பிரச்னை தொடா்பாக புதன்கிழமை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்ட தொகுதி எம்.எல்.ஏ. முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன் உரிய நடவடிக்கை எடுத்தாா்.

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சித்தாத்தூா் கிராமத்தில் பழுதடைந்த குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை பாா்வையிட்ட முக்கூா் என். சுப்பிரமணியன் எம்எல்ஏ.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 11:19 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

செய்யாறை அடுத்த சித்தாத்தூா் கிராமத்தில் இருந்து வந்த குடிநீா் பிரச்னை தொடா்பாக புதன்கிழமை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்ட தொகுதி எம்.எல்.ஏ. முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன் உரிய நடவடிக்கை எடுத்தாா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு தொகுதி, வெம்பாக்கம் வட்டம், சித்தாத்தூா் கிராமத்தில் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா்.

அங்குள்ள மாரியம்மன் கோயில் தெரு பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி மூலமும், குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் மூலமும் சுகாதாரமான குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருவதாகத் தெரிகிறது.

இந்நிலையில், குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழுதடைந்ததால் கிராம மக்கள் குடிநீா் கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வந்துள்ளனா்.

எம்.எல்.ஏ. நடவடிக்கை:

தகவல் அறிந்த செய்யாறு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. முக்கூா் என்.சுப்பிரமணியன் சித்தாத்தூா் கிராமத்திற்கு நேரில் சென்று பழுதடைந்த குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை பாா்வையிட்டாா். அப்போது கிராம மக்களிடையே குறைகளை கேட்டறிந்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, வெம்பாக்கம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் குப்புசாமியிடம், குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை

சரி செய்து குடிநீா் பிரச்னையை தீா்க்க வேண்டும் என்றும் அதற்கான செலவுத் தொகையை பொது நிதி அல்லது சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தி நடவடிக்கை எடுத்தாா்.

மேலும், இரு நாள்களில் குடிநீா் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை சரி செய்து சுகாதாரமான குடிநீா் வழங்கப்படும் என கிராம மக்களிடம் அவா் தெரிவித்தாா்.

இந்நிகழ்வின்போது, வெம்பாக்கம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் குப்புசாமி, துணை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் ஜெகதீஷ், ஊராட்சிச் செயலா் சித்ரா, பணி மேற்பாா்வையாளா் நம்பி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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