திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு இந்தோ- அமெரிக்கன் கல்லூரியில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு - 2027, இணைய வழியில் சுய கணக்கெடுப்பு செய்யும் முறை குறித்து விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு செய்யாறு வட்டாட்சியா் என்.அசோக்குமாா் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் ஜே.எழிலரசி முன்னிலை வகித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் களப் பயிற்சியாளா் இரா.தேன்மொழி, தோ்தல் பிரிவு முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளா் மா.சுந்தரமூா்த்தி ஆகியோா் கலந்து கொண்டு, மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு - 2027, இணைய வழியில் சுய கணக்கெடுப்பு பதிவு செய்தல் குறித்த பயிற்சியின் விண்ணப்பப் படிவத்தை கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளிடையே காண்பித்தும் இணையவழியில் பதிவு செய்தல் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா் (படம்).
இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்யாறு உள்வட்ட வருவாய் ஆய்வாளா் கே.திருமால் மருகன், கிராம நிா்வாக அலுவலா் உதயகுமாா் மற்றும் வருவாய்த் துறையினா் செய்திருந்தனா்.
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