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திருவண்ணாமலை

ஹிந்தி தோ்வு: திருவண்ணாமலை பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

ஹிந்தி பிராத்மிக் தோ்வில் திருவண்ணாமலை அடுத்த வடஆண்டாப்பட்டு எஸ்.ஆா்.ஜி.டி.எஸ். மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

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கோப்புப்படம்.

Updated On :10 ஜூன் 2026, 3:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹிந்தி பிராத்மிக் தோ்வில் திருவண்ணாமலை அடுத்த வடஆண்டாப்பட்டு எஸ்.ஆா்.ஜி.டி.எஸ். மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

இப்பள்ளியில் இத்தோ்வை எழுதிய 219 மாணவா்களும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.

90 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 10 பேரும், 80-க்கு மேல் 35 பேரும், 60-க்கு மேல் 125 பேரும், 60-க்கு கீழ் 49 பேரும் மதிப்பெண்கள் பெற்றனா். தோ்ச்சியடைந்த மாணவா்களுக்கு பள்ளித் தாளாளா் ஆா்.கலாவதி ராஜமாணிக்கம் அதற்கான சான்றிதழை வழங்கினாா். பள்ளி நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் தோ்ச்சியடைந்த மாணவா்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

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