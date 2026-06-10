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ஹிந்தி பிராத்மிக் தோ்வில் திருவண்ணாமலை அடுத்த வடஆண்டாப்பட்டு எஸ்.ஆா்.ஜி.டி.எஸ். மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.
இப்பள்ளியில் இத்தோ்வை எழுதிய 219 மாணவா்களும் தோ்ச்சி பெற்றனா்.
90 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 10 பேரும், 80-க்கு மேல் 35 பேரும், 60-க்கு மேல் 125 பேரும், 60-க்கு கீழ் 49 பேரும் மதிப்பெண்கள் பெற்றனா். தோ்ச்சியடைந்த மாணவா்களுக்கு பள்ளித் தாளாளா் ஆா்.கலாவதி ராஜமாணிக்கம் அதற்கான சான்றிதழை வழங்கினாா். பள்ளி நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் தோ்ச்சியடைந்த மாணவா்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனா்.