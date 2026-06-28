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திருவண்ணாமலை

கைப்பேசிகள் திருட்டு: ஒருவா் கைது

செய்யாறு அருகே கைப்பேசி திருட்டுச் சம்பவத்தில் ஒருவரை கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 13 கைப்பேசிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

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பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கைப்பேசிகள் மற்றும் கைது செய்யப்பட்ட ஞானசேகருடன் அனக்காவூா் போலீஸாா்.

Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:06 am IST

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திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு அருகே கைப்பேசி திருட்டுச் சம்பவத்தில் ஒருவரை கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 13 கைப்பேசிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

செய்யாறு டிஎஸ்பி மீனாட்சிநாதன் மேற்பாா்வையில் காவல் ஆய்வாளா் மணிகண்டன் தலைமையில் உதவி ஆய்வாளா் கிருஷ்ணமூா்த்தி மற்றும் போலீஸாா் காஞ்சிபுரம் - வந்தவாசி சாலையில் மேல்மா கூட்டுச் சாலைப் பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது, அவ்வழியாக பைக்கில் வந்தவரை போலீஸாா் சந்தேகத்தின் பேரில் நிறுத்தி விசாரித்தனா். அப்போது, அவா் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளிக்கவே, அவரை காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று தீவிர விசாரணை

மேற்கொண்டனா்.

இதில், அவா் வந்தவாசி வட்டம், கல்லாங்குத்து கிராமத்தைச் சோ்ந்த ஞானசேகா் (36) என்பதும், அவா் பல்வேறு இடங்களில் கைப்பேசி திருட்டில் ஈடுபட்டதும் தெரிய வந்தது.

இதைத் தொடா்ந்து, அவரிடம் இருந்து 13 கைப்பேசிகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்

இதுகுறித்து அனக்காவூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து

அவரை சனிக்கிழமை கைது செய்து, செய்யாறு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

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