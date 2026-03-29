செங்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:16 pm
பெயா் - மு.பெ. கிரி
பிறந்த தேதி (ம) வயது - 03.07. 1975 (50)
கல்வித் தகுதி - பிளஸ் 2
தொழில் - விவசாயம்
தந்தை பெயா் - மு.பெரியதம்பி
தாய் - மு.பெ. இரத்தினம்
மனைவி பெயா் - கி.பாரதி
குழந்தைகள் பெயா் - மு.பெ. யுவனிசா, மு.பெ. மல்லேஸ்வரி, மு.பெ. முத்துவேல்ராசன்
மக்கள் பணி (ம) பதவி விவரங்கள் - 1. மாவட்ட ஊராட்சிக்குழுத் தலைவா் (2006-2011)
2. செங்கம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்
(2016 -2021) மற்றும் 2021 - தற்போது).
ஊா் - 251, பெரும்பாக்கம் கிராமம்
பண்டிதப்பட்டு அஞ்சல்
செங்கம் வட்டம்.
கைப்பேசி - 94875579999
