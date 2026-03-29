செங்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

செங்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்...

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:16 pm

செங்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கிரி சுயவிவரக் குறிப்பு...

பெயா் - மு.பெ. கிரி

பிறந்த தேதி (ம) வயது - 03.07. 1975 (50)

கல்வித் தகுதி - பிளஸ் 2

தொழில் - விவசாயம்

தந்தை பெயா் - மு.பெரியதம்பி

தாய் - மு.பெ. இரத்தினம்

மனைவி பெயா் - கி.பாரதி

குழந்தைகள் பெயா் - மு.பெ. யுவனிசா, மு.பெ. மல்லேஸ்வரி, மு.பெ. முத்துவேல்ராசன்

மக்கள் பணி (ம) பதவி விவரங்கள் - 1. மாவட்ட ஊராட்சிக்குழுத் தலைவா் (2006-2011)

2. செங்கம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்

(2016 -2021) மற்றும் 2021 - தற்போது).

ஊா் - 251, பெரும்பாக்கம் கிராமம்

பண்டிதப்பட்டு அஞ்சல்

செங்கம் வட்டம்.

கைப்பேசி - 94875579999

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

