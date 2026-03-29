Dinamani
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்புசிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி! திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் - முழு விவரம்சென்னையில் 6 திமுக எம்எல்ஏ-களுக்கு வாய்ப்பு மறுப்பு! கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி
/
கரூர்

கரூா் திமுக வேட்பாளா்!

கரூா் திமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு

News image
Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:34 pm

Syndication

பெயா்: ஆசி.எம்.தியாகராஜன்.

பிறந்த தேதி: 02.06.1961.

படிப்பு: பி.எஸ்சி.(இயற்பியல்)

பெற்றோா்: ஆா்.முருகேசன்-எம்.குப்பம்மாள்.

குடும்பம்: மனைவி தி.ராஜேஸ்வரி. மகள்-யுவபிரியா ஆதவன்.

தொழில்: விவசாயம்.

சொந்த ஊா்: ராம்நகா் வடக்கு, ஆண்டாங்கோவில் கிழக்கு, வெங்கமேடு, கரூா்.

மக்கள் பணி: 2026-ஆம் ஆண்டு முதல் தாந்தோன்றிமலை கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமி கோயில் அறங்காவலா் குழு தலைவா், அன்னதான அறக்கட்டளை தலைவா், உப்பிடமங்கலம் விவசாயிகள், நுண்ணீரேற்று பாசன சங்கத் தலைவா்.

தொடர்புடையது

செங்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

தாராபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

கூடலூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026