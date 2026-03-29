பெ.சு.தி. சரவணன்
கலசபாக்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு.
பெயா் - பெ.சு.தி.சரவணன்
பிறந்த தேதி - 30.05.1968
வயது - 57
கல்வித்தகுதி - எம்.ஏ
இனம் - இந்து அகமுடையா்
தந்தை - பெ.சு.திருவேங்கடம் முன்னாள் எம்எல்ஏ
தாய் -விருத்தாம்பாள்
குடும்பம் - மனைவி சுஜாதா, மகள் அன்பரசி, மகன்சிலம்பரசன்
தொழில் - விவசாயம்
கட்சிப் பதவி - தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா், கலசப்பாக்கம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் 2 முறை,
பெரியகிளாம்பாடி ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்.
ஊா் - பெரியகிளாம்பாடி கிராமம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.
