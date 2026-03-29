திருவண்ணாமலை

கலசபாக்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

கலசபாக்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்...

பெ.சு.தி. சரவணன்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:28 pm

கலசபாக்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு.

பெயா் - பெ.சு.தி.சரவணன்

பிறந்த தேதி - 30.05.1968

வயது - 57

கல்வித்தகுதி - எம்.ஏ

இனம் - இந்து அகமுடையா்

தந்தை - பெ.சு.திருவேங்கடம் முன்னாள் எம்எல்ஏ

தாய் -விருத்தாம்பாள்

குடும்பம் - மனைவி சுஜாதா, மகள் அன்பரசி, மகன்சிலம்பரசன்

தொழில் - விவசாயம்

கட்சிப் பதவி - தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா், கலசப்பாக்கம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் 2 முறை,

பெரியகிளாம்பாடி ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்.

ஊா் - பெரியகிளாம்பாடி கிராமம்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

செங்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

செங்கம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

கீழ்பென்னாத்தூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா்

கரூா் திமுக வேட்பாளா்!

கரூா் திமுக வேட்பாளா்!

கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு!

கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

