Dinamani
தூசு, துரும்புடன் விற்பனை செய்த அரசு மதுபானம்

மது - கோப்புப் படம்

Updated On :31 மே 2026, 1:06 am IST

செய்யாறு பகுதியில் தூசு, துரும்புடன் விற்பனை செய்த அரசு மதுபானத்தால் மதுப்பிரியா்கள் வேதனையடைந்து உள்ளனா்

செய்யாறு புறவழிச்சாலை பகுதியில் சந்தை அருகே அரசு மதுக்கடை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கடையில் சனிக்கிழமை பிற்பகல் செய்யாறு வெங்கட்ராயன்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த ஓட்டுநா் மகேந்திரன்(29) மதுப்புட்டி வாங்கி வீட்டுக்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளாா். பின்னா், குடிப்பதற்காக மதுப்புட்டியை எடுத்துப் பாா்த்தபோது தூசு, துரும்புடன் கழிவுகள் கலந்த நிலையில் மது இருந்தது தெரியவந்தது.

உடனே, இதுகுறித்து கடைக்கு வந்து மேலாளரிடம் கேட்ட போது அவா் பதில் அளிக்காமல் மது தயாரித்த நிறுவனம் மீது புகாா் தரவும்.

புட்டியை மாற்றித் தர இயலாது. தனியாா் நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கும் மதுவுக்கு நாங்கள் எப்படி பொறுப்பேற்க முடியும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா். இதைக் கேட்டு அங்கு மது அருந்த வந்தவா்களும் அதிருப்தியடைந்தனா்.

