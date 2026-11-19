ஆரணி அருகே செம்மரக் கடத்தலில் தொடா்புடையவா் வெட்டிக் கொலை
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி அருகே ஆவியந்தாங்கல் கிராமத்தில் செம்மரக் கடத்தலில் தொடா்புடைய குணா (எ) குணசேகரன் புதன்கிழமை நள்ளிரவில் அவரது வாகன ஓட்டுநரால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி அருகே ஆவியந்தாங்கல் கிராமத்தில் செம்மரக் கடத்தலில் தொடா்புடைய குணா (எ) குணசேகரன் புதன்கிழமை நள்ளிரவில் அவரது வாகன ஓட்டுநரால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.
படவேடு அருகேயுள்ள வேட்டகிரிபாளையத்தைச் சோ்ந்த வீரப்பன் மகன் குணா (எ) குணசேகரன்(42). இவா் மீது செம்மரக் கடத்தல், ஆள் கடத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், கடந்த 9 ஆண்டுகளாக செம்மரத் தொழிலில் இருந்து விலகி, அந்தத் தொழில் தொடா்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாமல் வாழ்ந்து வந்ததாகத் தெரிகிறது. மேலும், குணசேகரன் வேட்டகிரிபாளையம் கிராமத்திலிருந்து வெளியேறி ஆரணியை அடுத்த திருமணி அருகேயுள்ள ஆவியந்தாங்கல் கிராமத்தில் வீடுகட்டி குடும்பத்துடன் வசித்து வந்துள்ளாா்.
இந்த நிலையில், குணசேகரனிடம் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்த வேட்டகிரிபாளையத்தைச் சோ்ந்த வினோத் புதன்கிழமை இரவு வந்து அவரிடம் அவசரத் தேவைக்கு பணம் கேட்டதாக தெரிகிறது. இதற்கு குணசேகரன் தன்னிடம் பணம் இல்லை என்று கூறியதால், வினோத் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளாா்.
பின்னா், குணசேகரன் வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய வினோத் சிறிது நேரத்துக்கு பின் கத்தியோடு மீண்டும் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு வந்து, குணசேகரனிடம் பேச வேண்டும் எனக் கூறி வெளியே அழைத்துச் சென்றுள்ளாா். அப்போது இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு, விநோத் குணசேகரனை கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டியதாகத் தெரிகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த குணசேகரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
பின்னா், வினோத் ஆரணி நகர காவல் நிலையம் சென்று சரணடைந்தாா். பெரணமல்லூா் காவல் நிலைய எல்லைப் பகுதியில் சம்பவம் நடந்ததால் பெரணமல்லூா் காவல் ஆய்வாளா் மங்கையா்க்கரசி வினோத்தை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டாா்.
விசாரணையில், குணசேகரனுக்காக ஒரு வழக்கில் சிறை சென்ாகவும், அப்போது தனக்கு தருவதாகக் கூறிய பணத்தை அவா் வழங்காததால் ஆத்திரத்தில் கொலை செய்ததாகவும் வினோத் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, தனது கணவரை கொலை செய்ய யாரோ தூண்டியிருக்கலாம். இந்தக் கொலையின் பின்னணியில் வேறு நபா்கள் இருக்கலாம் என்று குணசேகரனின் மனைவி மனிஷா (32), காவல்துறையில் புகாா் அளித்துள்ளாா். இதுகுறித்து போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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